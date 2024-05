Hasi, hattrickheld Lauberbach en KV Mechelen vieren nog minstens één keer, VAR annuleert 3-3 van Standard in slot

Er is weinig dat Standard bespaard blijft. Nu dacht het dat het nog de 3-3 maakte bij KV Mechelen, waar niemand weet of het nu de laatste match was onder Besnik Hasi of niet. In elk geval hebben ze samen nog minstens één keer kunnen vieren. Dat was in grote mate te danken aan Lauberbach.

Onzekerheid over de trainer lijkt slechts een peulschil in vergelijking met de problemen waar Standard mee kampt. De Rouches presenteerden zich in Mechelen aanvankelijk naar het beeld van hun horrorseizoen. Vaak stonden ze er bij en keken ze er naar. Het was dan ook in de eerste 45 minuten al Mechelen wat de klok sloeg.

KVM-spits Lauberbach kan plots scoren

Epolo kon zijn eigen slechte pass nog rechtzetten bij de eerste kans voor Bafdili en duwde een schot van Mrabti over. Het was wél raak toen Lauberbach zowaar de 1-0 netjes via de paal in doel krulde. En het kon plots niet op bij de man die bekend staat als misser van reuzenkansen: een intikker op voorzet van Foulon en 2-0.

© photonews

Een plaatsbal van Pflücke strandde op de paal. Op zijn aangeven dwong Bafdili met een kopbal Epolo tot een nieuwe redding. De 19-jarige keeper had ook een save in huis op een uithaal van Schoofs. Het meest verrassende was nog dat aan de overkant Price tot een schot kwam en zo Coucke eens aan de bak moest.

En het kon nog verrassender: één van Leko's drie vervangingen bij de rust had snel effect. Lawrence kopte raak op de voorzet van titularis Kawabe (2-1). Het vervolg van de match had weinig om het lijf, tot het venijn toch in de staart bleek te zitten. Coucke loste een schot van Price, Benjdadi maakte in de herneming 2-2.

Dolle slotfase in KVM - Standard

Hopelijk voor de Rouches kan het in de toekomst als club ook die veerkracht tonen. Het volstond niet voor een resultaat in dit duel. Lauberbach kopte in minuut 90 nog een voorzet van Cobbaut binnen aan de tweede paal. Fossey maakte in minuut 97 nog wel de 3-3, maar de VAR en ref Wim Smet keurden die af voor buitenspel.