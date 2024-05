Peter Vandenbempt spreekt klare taal over afgekeurd doelpunt van Cercle Brugge in titelwedstrijd

De arbitrage eiste tijdens de titelwedstrijd een serieuze hoofdrol op. Ondertussen heeft iedereen de beelden wel bekeken en een eigen mening over de fase.

Cercle scoorde tien minuten voor tijd een doelpunt, maar de VAR moest het goed bekijken. Na enkele minuten werd scheidsrechter Lardot naar het scherm geroepen. Hij keurde de goal af voor offside.

Peter Vandenbempt is van mening dat de juiste beslissing genomen werd. "Ik val meteen met de deur in huis: was het nu buitenspel- in Club Brugge-Cercle of niet? Op basis van wat wij hebben kunnen zien, was de beslissing uiteindelijk wel juist. Lopes Da Silva neemt wel degelijk deel aan het spel en staat ook buitenspel", vertelde hij bij Sporza.

"Alleen: velen twijfelen nu of de lijn wel op het juiste moment getrokken is. Maar dat is de beslissing van de VAR en daarop moeten wij ons nu eenmaal baseren. Daarom lijkt de beslissing in deze wel juist."

Opvallend was wel dat Lardot voor een buitenspelfase naar het scherm werd geroepen, dat gebeurt normaal niet. "Maar de manier waarop de VAR en scheidsrechter Lardot dit hebben aangepakt, heeft voor onnodige wrevel en onduidelijkheid gezorgd", gaat hij verder. "Dat was jammerlijk en heeft voor veel ergernis gezorgd bij de mensen die de communicatie van de scheidsrechter op het veld hebben gevolgd."

"Voor de ogen van 26.000 mensen moest hij plots een beslissing nemen die de VAR ook perfect zelf had kunnen nemen. Het was nu eenmaal buitenspel, de betrokken speler nam actief deel aan het spel en er was geen tweede fase", besluit Vandenbempt.