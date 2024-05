Wrange nasmaak aan titelfeest Club Brugge? X ontploft: "VAR-Haeghe" en "De schande voorbij"

In de slotfase van de Brugse derby gingen de poppen even aan het dansen. Denis Odoi keerde een bal achter de lijn, maar Jonathan Lardot besliste uiteindelijk iets helemaal anders. En dat viel zwaar bij kijkend België.

Een vrije trap werd voor de kooi gebracht, waarna via de arm van Mignolet de bal over de lijn leek. Denis Odoi trapte de bal nog weg, maar Jonathan Lardot werd door de VAR naar het scherm gehaald op tien minuten van het einde.

Doelpunt voor Cercle Brugge? Eventueel handspel in de opbouw daarheen? Neen, Lardot zag uiteindelijk buitenspel in de opbouw naar het doelpunt. Lopes da Silva leek de man die in buitenspel stond, maar wie raakte de bal en in hoeverre was het positiebuitenspel?

De fans op Twitter gingen echter meteen aan de slag. "Dit gaat de wereld rond", klonk het onder meer. Een nieuwe schande in de maak? Het was in ieder geval heel nipt om te zien allemaal, maar het zal zeker nog voer zijn voor debat de komende uren en dagen.

Een bloemlezing van de vele reacties die op X werden gedeeld over het afgekeurde doelpunt van Cercle Brugge:

Wat een pure schande.. dit gaat weer de wereld rond. Arm België #clucer — Flip ⭑⭑ (@Lxmpard) May 26, 2024

Brugge moet kampioen worden. Het is overduidelijk. #properehanden? #clucer — Zijn we weer (@ZijnWW) May 26, 2024

HOE TF KAN DIT BUITENSPEL AIJN????????? #clucer — 🕳️ (@BigSighhhhhh) May 26, 2024

Pfff schande schande schande en nog hebben ze een heel seizoen geweend #CluCer — 💜🤍 (@luisvazquezel20) May 26, 2024

DIT IS PURE KOMEDIE, PURE PURE PURE KOMEDIE 😭😭😭 #CLUCER — Jens Lefebure (@JensLefebure) May 26, 2024

"Mauven bond" zeggen ze dan hahahaha, wa een klucht. #CLUCER — Glenn (@Valthur) May 26, 2024

Die bal is 100% over de lijn. Ze zijn enkel nog iets aan het zoeken om Club te helpen. #clucer — Moorske (@Moorske86) May 26, 2024