Marc Degryse vindt het niet eerlijk dat Club Brugge nog kampioen is kunnen worden en zegt wat het met Nicky Hayen moet doen

Club Brugge heeft zondagavond zijn 19e landstitel veroverd in een stadsderby tegen Cercle Brugge. Het werd 0-0, een uitslag waar beide ploegen heel blij mee waren.

Club Brugge heeft deze play-offs iets gedaan waar op voorhand niemand in had geloofd. "Club Brugge heeft van deze Champions' Play-offs een meesterwerk gemaakt", begint Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws. "Ik neem mijn hoed af voor wat de spelersgroep en Nicky Hayen hebben gerealiseerd. En dan is de conclusie meer dan ooit: de reguliere competitie en de play-offs zijn twee verschillende beestjes."

Hij vindt het wel niet eerlijk dat Club nog kampioen heeft kunnen spelen. "Ik stel mijzelf de vraag of het fair is dat een ploeg die de competitie afsluit op 19 punten van de leider, in de mogelijkheid gesteld wordt om alsnog kampioen te worden. En dan is mijn antwoord: 'neen'."

"De halvering van de punten in de Champions' Play-offs staat averechts op profsport. In profsport dien je te krijgen wat je toekomt. Profsport kan niet in het belang staan van de spanning. Een 'handicap' is voor amateurgolfers, niet voor profgolfers."

Het verschil tussen blauw-zwart onder Ronny Deila en Nicky Hayen is dag en nacht. Hayen pakte met Club 24 op 30 in de play-offs om zijn club nog een titel te bezorgen.

"Club Brugge kan niet anders dan Nicky Hayen houden", is Degryse duidelijk. "Zoals het verrassend was dat Club hem als opvolger koos van Deila, zo verrassend zou het zijn mocht hij nu opzijgeschoven worden. Hayen heeft die continuïteit ook verdiend, vind ik."