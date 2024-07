Nicky Hayen spreekt ook voor dit seizoen duidelijke titelambities uit: "En het is niét de bedoeling om te achtervolgen"

Club Brugge en KV Mechelen trappen vanavond het nieuwe voetbalseizoen op gang. Voor de regerende landskampioen is een misstap in een thuiswedstrijd absoluut geen optie. "Maar we zijn wél waakzaam."

Nicky Hayen is niet van plan om KV Mechelen te onderschatten. "Ik weet uit ervaring dat zogenaamde kleintjes altijd iets meer kunnen tegen een ploeg als Club Brugge. En dat zeg ik met alle respect. Dat woord mogen we eigenlijk niet meer gebruiken."

Bovendien verwachten fans én publieke opinie een reactie van Club Brugge na de nederlaag in de Supercup tegen Union SG. "Ik heb de voorbije dagen een positieve reactie gezien van mijn spelersgroep. De wedstrijd tegen Union was een valse start. Maar ik ben er zeker van dat we klaar zijn."

© photonews

"We willen dit seizoen niet opnieuw achtervolgen", gaat de oefenmeester van blauw-zwart verder. "We willen ons niet verstoppen. Het is ons doel om ook dit seizoen de titel te pakken. Club Brugge is altijd één van de titelfavorieten en dat is deze jaargang niet anders."

Al wil Hayen een scenario als dat van vorig seizoen - Club Brugge leek bij aanvang van de play-offs uitgeteld, maar uiteindelijk pakten de West-Vlamingen de titel - absoluut vermijden. "We gaan alleszins proberen om dit seizoen onze start niet te missen. (lacht)