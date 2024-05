Mechele & co nemen verrassende naam op in hun dankwoord, Denkey spreekt meteen na seizoen over zijn toekomst

De titel is binnen voor Club Brugge. Het begon aan de play-offs met een karrenvracht punten achterstand op Union SG (en Anderlecht), maar wist alsnog zijn negentiende landstitel in ontvangst te nemen.

Bij de supporters liepen de emoties hoog op - zij bestormden uiteindelijk ook met duizenden het veld in Jan Breydel. Maar ook bij de spelers was er toch wel wat emotie na een felbevochten seizoen, waar velen geen eurocent gaven om de kansen van blauw-zwart.

Opmerkelijk: de spelers die na de wedstrijd kwamen praten, gaven ook een pluim aan Ronny Deila. Ook hij werd bedankt voor de titel, ook al was het uiteindelijk pas onder Nicky Hayen dat de machine echt begon te draaien.

Brandon Mechele was extatisch: "Ik ben heel blij met deze titel. Het is er eentje van heel hard werken geworden. Wat er nu zal gebeuren? Een feestje denk ik. Ik ga in ieder geval eens goed zuipen", kon er een lachje af.

Topschutter laat zich uit over toekomst

En bij Cercle Brugge? Kevin Denkey & co hadden liever gewonnen, maar zijn ook trots op hun seizoen én het bijhorende Europese ticket. De topschutter liet zich ook meteen uit over zijn mogelijke toekomst, want er is veel interesse.

"Ik naar Duitsland? Waarom Duitsland? Er is ook interesse uit andere landen", aldus Denkey. Waarop hij ging gaan opnemen uit welke landen er allemaal interesse is. Het lijkt nog niet meteen duidelijk waar de spits heen zal gaan, maar een vertrek bij Cercle lijkt het wél te gaan worden.