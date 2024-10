Ajax moet snel handelen als het zijn Belgisch talent deze winter niet wil verliezen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rayane Bounida ziet zijn contract bij Ajax Amsterdam in juni aflopen. De jonge Belgische creatieveling moet dus een belangrijke beslissing maken.

De creatieve middenvelder maakt indruk met zijn spel en toont zijn groei in kracht en techniek in de U19-competitie. Dit seizoen heeft hij al vijf doelpunten gescoord in zes wedstrijden, wat zijn potentieel onderstreept.

Bounida's contract loopt af in juni, en de onderhandelingen over een verlenging verlopen moeizaam. De jonge speler lijkt veeleisend te zijn wat betreft zijn salaris, wat een obstakel vormt in de gesprekken met de club.

Het huidige salaris van 500.000 euro per jaar lijkt volgens Het Nieuwsblad een belangrijke factor te zijn in de onderhandelingen. Voor een speler van zijn leeftijd zonder directe kansen op een plek in het eerste elftal, zijn dit aanzienlijke bedragen.

Als er geen overeenkomst wordt bereikt, zou Bounida deze winter op zoek kunnen gaan naar een nieuwe club. Dit zou een gemiste kans zijn voor zowel de speler als de club, aangezien Bounida nog steeds hoop heeft om zijn ontwikkeling voort te zetten in Amsterdam.

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van Rayane Bounida. Als de onderhandelingen niet vooruitgaan, kan hij vanaf januari met andere teams gaan praten.