Mehdi Bayat met een bezorgd gezicht op de tribune: de Charleroi-supporters hadden geen medelijden met hem

Mehdi Bayat kon de viering van de 120ste verjaardag van Sporting Charleroi dit weekend Mambourg niet missen en was dus aanwezig ondanks de aanval die hij drie dagen geleden heeft ondergaan. De supporters van Charleroi hadden echter geen medelijden...

Mehdi Bayat hoopte dat zijn Zebra's hem zaterdag wat troost zouden brengen, na een zeer moeilijke week. De gedelegeerd bestuurder van Sporting Charleroi werd namelijk het slachtoffer van een zware aanval op de parkeerplaats van het Van der valke hotel in Gosselies, afgelopen dinsdag.

Ondanks een gebroken voet en verschillende hechtingen in zijn gezicht, nam Bayat dit weekend echter geen rust. Hij was wel degelijk aanwezig in het stadion van Charleroi voor de wedstrijd tegen OHL, die Charleroi nota bene verloor met 0-2.

Mehdi Bayat verscheen met een gezwollen gezicht, droeg een beenbrace en verplaatste zich duidelijk met moeite. Beelden die de camera's en fotografen niet onopgemerkt lieten (zie hieronder).

En ondanks deze zichtbare littekens had het publiek van Sporting Charleroi geen medelijden met hun voorzitter. Gedurende de wedstrijd waren er gezangen die direct op Mehdi Bayat gericht waren te horen in het stadion. Eerst de klassieker "En het geld doodt het blazoen" of "Bedankt Mehdi".

Vervolgens waren er vrij wrede gezangen die rechtstreeks verwezen naar de gebeurtenissen van dinsdag. "Een spits voor een Rolex", lanceerden de Storm Ultras met zwarte humor. Ten slotte een lied waarin de vermeende bescheiden uitgaven van Mehdi Bayat en zijn bestuur werden bekritiseerd. "Hij is een Iraniër, die niets uitgeeft, het is Mehdi Bayat"...

