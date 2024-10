Efficiënt OHL wint met 0-2 op het veld van Charleroi en sluipt weg uit de degradatiezone

De nood aan punten was hoog bij zowel Charleroi als OHL. Charleroi stond twee punten voor op OHL dat met een 13de plaats in de degradatiezone stond. Oscar Garcia verving de geblesseerde Maertens door Schrijvers. Mitrovic en Ricca startten ook. Bij Charleroi stonden vijf nieuwe namen aan de aftrap.

Beide coaches kozen voor een nieuwe aanpak voor de kraker in de kelder van het klassement. Bij OHL stonden met Schrijvers, Ricca, Mitrovic en Gil vier nieuwe namen aan de aftrap.

Ook Rik de Mil gooide het roer volledig om. Maar liefst vijf spelers moesten plaatsmaken na de nederlaag tegen Standard. Doelman Koné moest door een gebroken hand genoodzaakt aan de kant blijven.

De aanpak van de Mil loonde want Charleroi was in de beginfase heer en meester. OHL onderging het spel en Charleroi dreigde vaak via Mbenza op links. Na zes minuten spelen moest Leysen voor het eerst redding brengen op een knappe vrijetrap van Mbenza.

Tegen de gang van het spel in was het toch OHL dat op voorsprong kwam. De eerste kans was meteen de goede voor OHL. Balikwisha werkte goed terug en snoepte de bal af van Camara. De aanvaller gaf mee met Ikwuemesi die de verdedigers op snelheid pakte en de bal knap voorbij Defourny tegen de netten legde.

OHL kwam meer en meer in de wedstrijd en Charleroi liet het gebeuren. Op slag van rust was het dan ook opnieuw raak voor OHL. Ikwuemesi was voor de tweede keer te snel voor de verdedigers van OHL en legde de 0-2 ruststand vast.

In de tweede helft koos Charleroi-coach Rik de Mil voor een andere aanpak. Met een dubbele wissel gingen de 'Carolo's' aanvallender spelen. Camara en Heymans gingen naar de kant voor Titraoui en Flips.

Het spelbeeld leek op dat van de eerste helft. Charleroi nam de bovenhand maar doelpunten en grote kansen bleven uit. Zo eindigde de wedstrijd in 0-2 door een efficiënt OHL.

Met de zege klimt OHL voorlopig naar de elfde plaats in het klassement. Charleroi staat door de zure nederlaag één punt achter OHL op de twaalfde plaats en op gelijke hoogte met KV Kortrijk.