KV Mechelen haalt succesrecept ook op het veld van Dender boven en nestelt zich naast Antwerp fier op derde plek

Het recept van Besnik Hasi heeft dit seizoen al zijn vruchten afgeworpen. KV Mechelen was aardig opgerukt in het klassement, vooral op basis van prestaties in eigen huis. Als de Maneblussers ook op het veld van Dender konden bevestigen, kwam de top 3 in zicht.

Het werd niet meteen een eerste helft die lang zou bijblijven. De twee ploegen durfden niet echt hoog druk te zetten en de scherpte ontbrak ook enigszins. Het meest opvallende was nog dat de Mechelse fans met het einde van het eerste halfuur in zicht met bengaals vuur gingen zwaaien. Ze zagen wel dat Storm na een uitbraak het dichtst bij het doelpunt was voor rust. Hij vond ex-ploegmaat Verrips op zijn weg.

Door het terugplooien van wingbacks Ferraro en Sylla verhinderde Dender dat Foulon en Pflücke hun lijn af konden gaan. Het zal Hasi wellicht extra deugd doen dat zijn spelers na de pauze wel via de flanken de 0-1 in elkaar timmerden. Lauberbach was naar links uitgeweken en trapte een gave lage voorzet. Dender verloor Pflücke uit het oog. Die kwam aangestormd aan de tweede paal en duwde binnen.

Duitse tandem zet KVM op weg

De Duitse tandem had het dus klaargespeeld voor Malinwa. Dat was genoeg om onder stoom te komen voor de bezoekers. Pflücke speelde Storm aan en die vloerde Verrips met een schot in zijn korte hoek. Zo stond het ineens 0-2. Bij een volgend schot van Storm kon Verrips wel pareren. Opvallend: Hasi haalde zijn doelpuntenmakers meteen hierna naar de kant.

© photonews

KV Mechelen hanteerde dus toch weer het succesvolle recept van de voorbije weken: de score openen en dan nog meer het spel versnellen. Het mocht wel nog niet denken dat de buit al binnen was. De Wolf moest bij de les zijn bij het schot van de pas ingevallen Oratmangoen. Dat was het sein voor nog een slotoffensief van Dender, maar dat leek niet meteen iets op te leveren.

Daam Foulon stak dan - uiteraard ongewild - een handje toe. Hij kopte in eigen doel. Eerst werd de linkerwingback nog gered door de vlag van de lijnrechter. Na een VAR-tussenkomst ging Lothar D'hondt zelf naar het scherm kijken en kende hij de 1-2 toe. Het was niet het begin van een comeback, maar de blessuretijd was wel nog de moeite. In de extra tijd vielen maar liefst vier doelpunten!

KVM loopt nog uit in dolle extra tijd

De 1-3 en 1-4 van respectievelijk Belghali en Hairemans stelden de Mechelse zege veilig. Oratmangoen milderde, maar aan de overkant pikte ook Raman zijn doelpuntje nog mee. Super Sunday komt er uiteraard nog aan. Dat neemt niet weg dat KV Mechelen voorlopig op een heel knappe derde plaats prijkt in de JPL.