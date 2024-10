KV Mechelen onderneemt actie en komt met statement over pyro na incident in Denderleeuw: "Te gek voor woorden"

KV Mechelen heeft een statement de wereld ingestuurd na de incidenten in Denderleeuw met Bengaals vuurwerk. De club onderstreept dat pyrotechnisch materiaal geen plaats heeft in supportersvakken.

De wedstrijd Dender - KV Mechelen was goed voor een doelpuntenfestival, maar de avond kende ook een groot minpunt. Er waren incidenten met Bengaals vuurwerk, met verwondingen tot gevolg. Drie supporters van KV Mechelen geraakten verwond door een vuurpijl. Weer wat extra werk voor het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek.

"Terwijl bijna 900 KV Mechelensupporters genoten van een mooie 2-5 overwinning van hun ploeg vonden enkelingen het nodig om Bengaals vuur af te steken en op die manier andere supporters in gevaar te brengen", klinkt het in een mededeling op de site van de club. "Drie supporters kregen verzorging, wat te gek is voor woorden."

KVM start een bestraffingsprocedure

KV Mechelen is niet van plan om het hierbij te laten. "De club distantieert zich van dit gedrag en zal zelf een bestraffingsprocedure opstarten." CEO Frank Lagast ziet er een bewijs in dat pyro en vuurwerk geen plaats hebben in de tribunes van een voetbalstadion. "We spelen een topmatch en toch willen enkelen zich boven de club plaatsen met zaken die verboden zijn."

Lagast tilt zwaar aan de acties van de personen die het pyrotechnisch materiaal hebben aangestoken. "Ik ben heel ontgoocheld over deze enkelingen, want onze supporters waren weer geweldig met een leuke sfeer en vol passie, net zoals onze spelers." Jammer dat er personen zijn die niet enkel naar het stadion komen om hun ploeg aan te moedigen.

Hopen op rustige Super Sunday

Er was niet enkel in Dender - KV Mechelen sprake van gebruik van Bengaals vuurwerk. Laten we hopen dat het op Super Sunday overal rustig blijft.