🎥 Genoeg is genoeg: incident met bengaals vuurwerk eindigt slecht voor Malinwa-supporter

Dit voetbalweekend in de Jupiler Pro League heeft al heel wat stof doen opwaaien, met drie wedstrijden die verstoord werden door ongeregeldheden. Na de incidenten in Kortrijk en Charleroi, was het ook de beurt aan de wedstrijd tussen Dender en KV Mechelen.

Tijdens de wedstrijd tussen Dender en KV Mechelen waren het niet de spelers die de meeste aandacht trokken, maar de supporters in het bezoekersvak. Gewapend met bivakmutsen staken KV Mechelen fans verschillende Bengalen af. De onrust nam volgens De Morgen een ernstige wending toen een supporter van KV Mechelen een vuurpijl in het gezicht kreeg. Dit zorgde voor paniek en leidde tot de onmiddellijke afvoer van de gewonde fan naar het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek. De recente gebeurtenissen in de Jupiler Pro League benadrukken de noodzaak van strengere veiligheidsmaatregelen in stadions. Hoewel de stewards hun best deden om de situatie onder controle te houden, lijkt het gebruik van vuurwerk door supporters steeds moeilijker te beheersen. Clubs moeten niet alleen de veiligheid van hun supporters waarborgen, maar ook een duidelijke boodschap afgeven dat dergelijk gedrag niet getolereerd zal worden. Het creëren van een veilige en aangename sfeer voor alle aanwezigen moet prioriteit nummer één zijn. Met Super Sunday in aantocht, rijst de vraag wat de gevolgen van deze ongeregeldheden zullen zijn. Zal er een verandering plaatsvinden in de manier waarop clubs omgaan met veiligheidsmaatregelen? Of blijven deze incidenten doorgaan en verstoren ze de sportieve sfeer? Bejirr supporter KV Mechelen nyalain flare. Pertandingan diberhentikan sementara menunggu steward memadamkan dan menyita flare dari supporter 😅 pic.twitter.com/nITxHUIUnw — . (@Danaranindito) October 26, 2024