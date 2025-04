Eden Hazard spreekt zich uit over beslissingen maatjes De Bruyne en Lukaku: "Dat zou fantastisch zijn"

Na tien indrukwekkende jaren lijkt Kevin De Bruyne aan zijn laatste weken bezig bij Manchester City. Met meer dan 400 wedstrijden, 18 prijzen, talloze doelpunten en assists sluit de 33-jarige middenvelder binnenkort een buitengewoon hoofdstuk van zijn carrière af.

Voor zijn ex-ploegmaat Eden Hazard is het moment logisch. “Als je een bepaalde leeftijd bereikt, heb je gewoon zin om andere dingen te doen", vertelde Hazard in een interview met de RTBF. Hazard, die onlangs werd benoemd tot erevoorzitter van RU Tubize-Braine, begrijpt het perfect.

“Tien jaar bij een van de grootste clubs ter wereld, dat levert veel op – sportief én persoonlijk. Maar het zorgt ook voor constante druk", aldus Hazard. “Kevin wordt 34, en dan wil je ook andere horizonten verkennen."

"Hij heeft dat recht, en hij verdient het ook. Hij blijft sowieso een van de beste spelers van het afgelopen decennium. Laat hem nu maar kiezen wat hij zelf wil en er nog wat van genieten.”

Een mogelijke overstap naar de MLS ligt op tafel voor De Bruyne. Ook Eden Hazard had die optie toen hij vertrok bij Real Madrid. “Ik heb erover nagedacht, er waren twee of drie contacten. Maar het idee om met heel mijn gezin te verhuizen, stond me niet aan. En ik was ook geblesseerd toen ik stopte. Naar een nieuwe club trekken en dan opnieuw geblesseerd raken, dat zag ik niet zitten.”

Hazard blikt ook vooruit naar andere Rode Duivels die een nieuwe fase van hun carrière ingaan. Zo zou hij een terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht toejuichen. “Dat zou fantastisch zijn voor het Belgische voetbal en voor de fans", zegt hij. “Romelu is een icoon in ons voetbal. En met Jan Vertonghen, Thorgan, Toby Alderweireld en Radja Nainggolan die al teruggekeerd zijn, is het duidelijk: het Belgische voetbal wint erbij.”