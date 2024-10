De JPL heeft een nieuwe topschutter: STVV boekt knappe thuisoverwinning tegen bleek Westerlo, waar Bolat nergens te bespeuren was

STVV heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van een bleek KVC Westerlo. Bertaccini was de man van de match met twee doelpunten en nu ook topschutter in de JPL.

STVV nam het zaterdagavond thuis op tegen KVC Westerlo. Geen Sinan Bolat te bespeuren, zelfs niet op de bank. Koen Van Langendonck nam zijn plaats in. Van Den Keybus mocht ook nog eens starten. Robert-Jan Vanwesemael verving de geschorste Brahimi.

We kregen een aangenaam wedstrijdbegin te zien. Beide ploegen kwamen met een enorme drang naar voren op het veld. Al snel werd duidelijk dat het op voetballend vlak net iets beter liep bij de thuisploeg.

Dat loonde ook. Eerst was er een grote kans waarbij doelman Van Langendonck moest tussenkomen. Hij hield Westerlo even recht, maar na iets meer dan 20 minuten kwam STVV dan toch op voorsprong via Bertaccini die nét niet offside stond.

Het was bijna niet te geloven hoeveel ruimte de Truienaars kregen in de eerste helft. Het middenveld van Westerlo leek bijna heel de tijd open liggen waardoor Bertaccini enorm vaak kon ontsnappen. Simons greep in bij de rust en haalde Piedfort naar de kant, Yow kwam op het veld.

Maar ook na de pauze hadden de Kemphanen het bijzonder moeilijk. Ogawa zag een vrije trap op de lat uit elkaar spatten, waardoor de bezoekers opnieuw ontsnapten aan een dubbele achterstand. Echt actie kregen we niet te zien in de tweede helft.

Voor Westerlo een wedstrijd om snel te vergeten. Na handspel van Vuskovic kreeg STVV op het einde nog een strafschop. Bertaccini kon die zonder veel problemen verzilveren om zijn tweede van de avond te maken. Ook meteen zijn achtste van het seizoen, waardoor hij topschutter is.

STVV pakt na de nederlaag tegen KRC Genk de draad weerop. Ze staan nog steeds in de rode zone, maar tellen nu al wel 14 punten, slechts eentje meer dan Westerlo dat voorlopig achtste staat. Opmerkelijk hoe dicht de clubs bij elkaar staan dit seizoen.