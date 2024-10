Westerlo-coach Timmy Simons is duidelijk na nieuwe nederlaag tegen STVV: "Hadden misschien voor een andere aanpak moeten kiezen"

KVC Westerlo verloor zaterdagavond met 2-0 van STVV. De Kemphanen hadden het bijzonder moeilijk op Stayen.

Het liep bij Westerlo echt niet zoals gehoopt op zaterdag. Na een redelijk wedstrijdbegin van beide ploegen, nam STVV over. Zij bleven uiteindelijk tot aan het laatste fluitsignaal baas in eigen huis.

Westerlo-coach Timmy Simons gaf na afloop zijn analyse. "We kunnen daar vrij kort in zijn. Het was een verdiende overwinning voor STVV", begint hij.

"We hadden op geen enkel moment het gevoel dat we echt in de wedstrijd zaten, op de eerste 10 à 15 minuten na misschien. Toen konden we enkele keren goed druk zetten."

Simons legt de schuld bij zichzelf na de nieuwe nederlaag. "Maar nadien moesten we ondergaan. We hadden misschien voor een andere aanpak moeten kiezen. Dan moet ik zeggen: de hand in eigen boezem steken. Geen enkel moment zaten we in de wedstrijd."

Op dinsdag volgt de bekerwedstrijd al tegen RWDM. De Brusselaars staan eerst in de Challenger Pro League, dus ook niet meteen de lichtste tegenstander.

"De jongen hebben getracht uit te voeren wat er gevraagd werd, maar dat is helaas niet gelukt. Ik ben blij dat er volgende dinsdag een bekerwedstrijd op het programma staat, zodat we dit kunnen doorspoelen."