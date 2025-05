Anderlecht-icoon Paul Van Himst pikt verrassende naam uit Club Brugge-selectie: "Die mogen ze mij geven"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag staat de clash tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma, een duel dat de titelstrijd in een beslissende plooi kan leggen. Twee iconen van het Belgische voetbal, Paul Van Himst en Franky Van der Elst, blikten samen vooruit.

Hoewel Van Himst weinig affiniteit heeft met blauw-zwart, steekt hij zijn bewondering voor twee Club-spelers niet onder stoelen of banken. “Vanaken? Fantastisch", zegt Van Himst in Het Nieuwsblad. “Ik ben geen grote supporter van Brugge, dat weet iedereen, maar wat Hans dit seizoen laat zien, is indrukwekkend."

"Hij heeft de perfecte timing om iemand alleen voor doel te zetten. Echt chapeau.” Van der Elst, zelf jarenlang boegbeeld bij Club, knikt instemmend. “Hans is geen dribbelaar, maar een sjotter pur sang: met links, met rechts, altijd op het juiste moment en op maat. Iedereen die met hem speelt, is lovend, ook bij de Rode Duivels.”

De lofzang op Vanaken is geen alleenstaand geval. Als de namen beginnen rond te gaan, merkt Van Himst op dat hij ook nog oog heeft voor een ander Club-talent: Romeo Vermant. “Vermant mogen ze mij ook geven. Een rottekopke . Een ambetant menneke om tegen te spelen."

De ex-Gouden Schoen zag Vermant vaak aan het werk op jeugdtornooien, meestal als tegenstander van zijn kleinzoon Amando. “Hij kan een goal maken. Anderlecht had bij de Futures ook ooit zo'n type: Lucas Stassin. Nog meer finniseur . Als die extra kilo's aan spieren wint, wordt hij één van dé topspitsen.”

Zondag worden deze spelers mogelijk sleutelstukken in een wedstrijd die de geschiedenisboeken kan ingaan. En als zelfs een Anderlecht-legende als Paul Van Himst toegeeft dat hij hen graag ziet spelen, zegt dat veel over hun impact op het Belgische voetbal.