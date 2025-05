Kevin De Bruyne komt met ferme transferupdate na drama in FA Cup

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne wou zijn team nog een mooi afscheid gunnen, maar ook in de FA Cup lukte dat uiteindelijk niet. Een nieuwe teleurstelling voor KDB en voor Manchester City. En wat met zijn toekomst?

In de competitie is Manchester City de voorbije weken teruggevallen en ook de FA Cup werd nu niet gewonnen. Het wordt zo een seizoen zonder prijzen voor Kevin De Bruyne.

Gesprekken

KDB was doorheen de jaren een levensbelangrijk figuur voor Manchester City. Hij pakte met het team in totaal liefst negentien(!) prijzen. Dat werden er in de FA Cup alsnog geen twintig.

"Maar negentien prijzen, dat is ook niet slecht. En het doet niets af aan de tien jaar dat ik hier heb gehad, of het nu wel of niet twintig prijzen zijn geworden", aldus Kevin De Bruyne tegen Sporza na de verloren finale.

Veel interesse

Rest de vraag: waar gaat Kevin De Bruyne heen? Liverpool, Napoli, Turkse ploegen, Chicago Fire en teams uit Saoedi-Arabië werden al genoemd.

"Ik moet de juiste beslissing nemen voor mijn carrière en mijn familie. Er is nog niets beslist, maar er zijn gesprekken gaande met meerdere ploegen. Maar ik doe alles rustig aan. Het moet op alle vlakken passen", is de middenvelder van de Rode Duivels duidelijk.