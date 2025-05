🎥 Zelfs Roberto Martinez was van de partij: het grote eerbetoon aan Toby Alderweireld

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp speelt zaterdag tegen Union. De Bosuil had zijn ogen alleen op Toby Alderweireld gericht voor de wedstrijd.

De afgelopen weken werd er bij Antwerp veel over Toby Alderweireld gepraat. Hij stopt na dit seizoen met voetballen en zet zo een punt achter zijn indrukwekkende carrière.

Voor de laatste thuiswedstrijd van de Play-offs hadden de supporters en de club besloten hem op passende wijze eer te betonen. De wedstrijd begon dan ook met vijf minuten vertraging.

Iedereen had wel iets te zeggen tegen de Antwerpse kapitein. Supporters, Marc Overmars en Paul Gheysens, en zelfs... Roberto Martinez. Die werd wel op licht boegeroep getrakteerd toen zijn naam werd gescandeerd.

🖼️ | Een afscheid waardig aan een ware legende. 🔴⚪️ #ANTUSG pic.twitter.com/oQjI3UsKSC — DAZN België (@DAZN_BEFR) 17 mei 2025

De voormalige bondscoach van de Rode Duivels stond aan het einde van de erehaag gevormd door de Antwerpse spelers. Hij overhandigde een ingelijst shirt aan zijn voormalige verdediger, die nogal geëmotioneerd leek met zijn vrouw en twee kinderen naast zich.

Nog een ontroerend moment: tijdens de wedstrijd stond de Bosuil één man op in de 21e minuut om te applaudisseren en 'You'll never walk alone' te zingen ter nagedachtenis van Gianni, een supporter en ex-jeugdspeler van de club die op slechts 21-jarige leeftijd overleed.