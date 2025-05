In het kader van afscheid Vertonghen en Alderweireld is Frank Raes duidelijk over Belgen: "Hij de allergrootste"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het afscheid van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen is nakende. En dus is het hoog tijd om in het kader van hun last dance - het is nog de vraag hoeveel ze zullen spelen - in te schatten waar we ze mogen inschatten op de ladder.

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld houden er na volgende week mee op. De vraag is hoeveel ze nog gaan kunnen spelen, maar sowieso zijn ze van groot belang geweest voor de Belgische nationale ploeg enerzijds en hun teams anderzijds. Kompany de allergrootste Dat beseft ook Frank Raes, die de voorbije jaren de Belgen vanop de voet volgde. En dus had hij ook heel wat te zeggen over de zaak. "Vincent Kompay is de allergrootste. Die past in het rijtje van absolute wereldverdedigers als Beckenbauer, Maldini en Baresi. Niet alleen als voetballer, maar ook als persoonlijkheid", aldus Frank Raes bij Sporza over de zaak. Legends Maar ook Alderweireld en Vertonghen komen dus in de buurt. Beide spelers zijn ook van groot belang geweest voor hun respectievelijke teams. "Dat beide voetballers bij de supporters nu al als "legends" getypeerd worden, zegt genoeg, want lang hebben ze uiteindelijk niet gespeeld voor Anderlecht en Antwerp", aldus Raes nog.