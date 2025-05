Nieuwe teleurstelling voor supporters van Standard: ook tegen Dender kunnen Rouches niet winnen

Standard wilde het blazoen in de Europe Play-offs proberen op te poetsen door te winnen van Dender. Op die manier zouden ze eindelijk eens een match zouden kunnen winnen in de play-offs, want daar wachten ze eigenlijk al jaren op.

Voor beide ploegen stond er uiteraard niet veel meer op het programma. Zowel Standard als Dender konden niet meer dan nog wat prestige, eer en televisiegeld ophalen - het barrageticket is al voor winnaar Charleroi. Nieuwe teleurstelling Maar Standard wilde wel een einde proberen te maken aan een ongezien lange reeks van wedstrijden zonder een overwinning in de play-offs. Dan moest het voorbij een enthousiast Dender raken. En dat zou niet lukken. Voor de zoveelste keer werd het een bloedeloos gelijkspel voor de Luikenaars. Ook tegen Dender konden de Rouches hun supporters allerminst verwennen. Volgend jaar dan maar? De fans morren steeds luider, want veel hebben de Rouches ook dit seizoen niet laten zien in de eindstrijd. En ook deze keer lijkt het een laatste plaats in de Europe Play-offs te gaan worden. Daarmee komt er een einde aan een alweer teleurstellend seizoen. Volgend seizoen zal het duidelijk beter moeten. Dat beseft iedereen. Met Marc Wilmots kwam er alvast een nieuwe sportief directeur, maar of hij dit op een-twee-drie zal kunnen rechttrekken is nog een goedbewaard geheim.