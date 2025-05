🎥 Niet alleen hij was teleurgesteld: Kevin De Bruyne troost zijn kinderen na nieuwe domper bij Manchester City

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne was natuurlijk teleurgesteld na de nederlaag van Manchester City in de finale van de FA Cup in Wembley. Na de wedstrijd werd hij gezien in het gezelschap van zijn kinderen die ook teleurgesteld leken te zijn.

Kevin De Bruyne zal dit seizoen geen laatste trofee winnen met Manchester City. Helaas voor de Rode Duivel verloren de Citizens de FA Cup-finale van Crystal Palace (1-0). Palace opende de score met een doelpunt van Eberechi Eze in de 16e minuut. Onder leiding van Pep Guardiola slaagden de mannen er vervolgens niet in om gelijk te maken. Opvallend voor een club als City met zo veel aanvallend geweld. Na de wedstrijd werd KDB gezien met zijn kinderen, waar de emoties voelbaar waren. In een video is te zien hoe de speler van de Skyblues Mason, Rome en Suri troost. De beelden benadrukken hoe belangrijk familie is voor de middenvelder, die zo graag nog een laatste trofee zou hebben willen vieren in de kleuren van Manchester City. Aanstaande dinsdag zullen de emoties opnieuw hoog oplaaien voor de Rode Duivel wanneer hij zijn laatste wedstrijd speelt in het Etihad Stadium. Er werd al heel veel voorbereid. 🩵 | De familie staat voorop. 🫶 pic.twitter.com/cBkvVatRIi — DAZN België (@DAZN_BEFR) 17 mei 2025