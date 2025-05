🎥 "Dit was mijn laatste" : Will Still kondigt heel groot nieuws aan

Het is officieel: Will Still zal volgend seizoen niet langer de coach zijn van RC Lens. Aangekomen in juli 2024, heeft de 32-jarige coach aangekondigd dat hij dichter bij zijn vrouw wil zijn, die lijdt aan een ziekte.

RC Lens heeft zaterdag met 4-0 gewonnen van AS Monaco in de laatste wedstrijd van de Ligue 1. Neil El Aynaoui (2x), Adrien Thomasson en Anass Zaroury zorgden ervoor dat Les Sang et Or officieel als achtste eindigden in de Franse competitie.

Een succes dat des te belangrijker is voor Will Still. Deze wedstrijd was zijn laatste aan het roer van de club. De coach kondigde het nieuws aan tijdens de persconferentie na de wedstrijd.

"Ik zal volgend seizoen niet langer coach van RC Lens zijn. Het was de laatste match van het seizoen ihier en dus ook de mijne", kondigde de Brits-Belgische coach aan.

Will Still zal dichter bij zijn vrouw zijn

"Ik denk dat de voornaamste reden die me ertoe aanzet heeft deze beslissing te nemen, het feit is dat ik... Dus, we hebben vaak gelachen, maar ik zou graag naar huis willen. Ik denk dat iedereen goed op de hoogte is van wat er in mijn persoonlijke leven is gebeurd, dus daarom", legt de geëmotioneerde coach uit, verwijzend naar het verlangen om meer bij zijn vrouw te zijn, Emma Saunders, journaliste voor Sky Sports. Zij lijdt aan een hersenvliesontsteking, kort nadat ze schildklierkanker had overwonnen.

"Ik heb enorm genoten. Ik denk dat we ondanks alles geweldige dingen hebben bereikt. Ik ben nu vier jaar in Frankrijk, heb vier intense jaren meegemaakt en nu denk ik dat de logische keuze is om dichter bij mijn vrouw en haar welzijn te zijn", vervolgde hij.

De coach maakt duidelijk dat hij zijn volgende bestemming nog niet kent. "Ik benadruk, ik heb nog nergens getekend", zegt hij. "Er is interesse, is er altijd geweest, maar de keuze is gemaakt om een heleboel redenen, vooral die."

"Dus ik wil het bestuur bedanken. Ik wil met name Jean-Pierre en alle stafleden bedanken, want na Franck Haise coach zijn bij een club, dat moet je maar kunnen. Dat heb ik aan den lijve ondervonden. Ik heb alles gegeven, geprobeerd RC Lens boven water te houden en ik ben erg blij dat ik zo kan afsluiten. Het was goed om mijn vrouw hier voor de laatste keer te hebben", besluit Still met veel emotie.