Peter Vandenbempt is duidelijk: "Daar lag de sleutel in titeldebat"

De titelstrijd is zo goed als gestreden. Nog twee speeldagen en we weten of Union SG dan wel Club Brugge de oppergaai heeft binnen weten te halen. Club Brugge houdt Union nog steeds onder druk.

Club Brugge staat met nog twee speeldagen te gaan nog steeds op één puntje van leider Union SG. Het pakte al 19 op 24 en is op die manier toch aan heel erg goede Champions’ Play-offs bezig. Record met 28 op 30? Rest de vraag: gaat het de titel opleveren? “Het is een vervelende situatie. Ze moeten machteloos toekijken en hopen op hulp van de concurrentie”, aldus Peter Vandenbempt in de gelijknamige podcast. “Het is zoals Nicky Hayen zegt: als ze 6 op 6 pakken, dan hebben ze zelfs een puntje meer dan vorig seizoen in de play-offs. En dat vonden we toen allemaal een geweldige eindronde met die remontada.” Laten liggen tegen staartploegen? “Maar als Union SG het record van 28 op 30 pakt, dan is het niet genoeg. En dan kan Club Brugge gaan nadenken waar ze dat ene puntje hebben laten schieten onderweg.” “Op Beerschot en STVV en thuis tegen Beerschot heeft Club Brugge zes punten weggegooid tegen drie ploegen uit de playdowns. Dat is toch pijnlijk, maar bij Union SG kunnen ze ook zo’n zaken zeggen. De sleutel ligt bij de 4 op 6 voor Union tegen Club in de play-offs.”