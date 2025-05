Wat met de toekomst van Leko en Goreux? Dag 1 voor Marc Wilmots bij Standard, en al meteen grote uitdagingen

Marc Wilmots start officieel op maandag als sportief directeur van Standard. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels zal het team moeten samenstellen voor het volgende seizoen en moeilijke beslissingen moeten nemen. En dat met beperkte middelen.

Op maandag 19 mei 2025 treedt Marc Wilmots officieel toe tot zijn nieuwe functie als sportief directeur van Standard. Vrijdag werd de 56-jarige man voorgesteld op een persconferentie, waarbij hij verklaarde dat hij het Luikse DNA wil terugbrengen en met Standard de top van het Belgische voetbal wil bereiken.

Net als de afgelopen seizoenen zullen de financiële middelen echter zeer beperkt zijn voor de transfermarkt en hoewel er nog geen duidelijk budget is vastgesteld, is het zeker dat dit niet erg overvloedig zal zijn.

Geld nodig

Het kan interessanter worden als het doel van 14 miljoen euro aan verkopen wordt behaald (inclusief de verkoop van Aiden O'Neill, zonder rekening te houden met mogelijke bonussen, zoals een doorverkoop van Nicolas Raskin waar Standard recht heeft op 15% van de meerwaarde).

"Wat we eerst gaan doen is een ronde maken met het technisch personeel. Fergal heeft me wat informatie gegeven, het eerste doel is het probleem identificeren. We hebben nog geen budget, maar we wilden niet twee maanden wachten om te beginnen, anders stonden we op de rand van een ramp. Ik vertrouw op de mensen met wie ik werk, anders zou ik me niet hebben geëngageerd."

Zoektocht naar geld

"We zijn al op zoek naar profielen, maar het eerste wat we gaan doen is praten met de aanwezige spelers en hun agenten om te zien of ze geïnteresseerd zijn in het project", aldus Marc Wilmots.

"We hebben een erg goede academie waar we op de lange termijn op moeten kunnen vertrouwen. Een project als dit, het kost vijf maanden om het te vernietigen en vier jaar om het opnieuw op te bouwen."

Veel navraag

"Ik heb veel navraag gedaan naar de werkwijze van anderen, ik heb de grootte van de scoutingcel nog niet bepaald en ik moet nog een evaluatie maken, maar ik heb al een idee. Ik ga vooruit, ik verzamel informatie en dan zullen we zien welke strategie we gaan implementeren."

Kortom, deze maandag is de eerste dag van een drukke periode voor het nieuwe trio aan het hoofd van de Rouches: Giacomo Angelini, Pierre François en Marc Wilmots.