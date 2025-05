Anderlecht - Club beroert: "Je moet geen hoogintellectueel zijn om te weten dat ze in de metro duwen niet slim was"

Zondag zijn er geen supporters van Club Brugge welkom voor de wedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht om 13.30 uur. De supporters hebben zich daar ondertussen bij neergelegd, maar er was deze week wel veel om te doen.

De onlusten die uitbraken voor en na de bekerfinale in Brussel waren de aanleiding voor de burgemeester van Anderlecht om geen supporters van Club Brugge toe te laten in het Lotto Park.

Problemen van de baan?

Rest de vraag of daarmee de problemen met zekerheid van de baan zijn. Op de dag van de bekerfinale waren de grootste problemen niet meteen aan het stadion zelf te vinden.

“Als er geen supporters van Club Brugge welkom zijn op Anderlecht, kan je die rellen theoretisch nog altijd niet tegenhouden. Als er 60 mensen van gelijke welke strekking beslissen om in Molenbeek amok te maken …”

Probleem niet in stadion

“Dan is het leuk dat ze niet in het stadion binnen mogen, maar het is niet daar waar het probleem lag. Normaal gezien is er een combiregeling voor risicowedstrijden. Dat is bijna als vee het stadion in en uit en met de bus terug naar huis.”

“Voor een bekerfinale met 20.000 supporters is dat misschien niet haalbaar, maar je moet ook geen hoogintellectueel zijn om te weten dat ze allemaal in een metro duwen niet het slimste idee was”, aldus Frédéric De Gucht (Open VLD) in De Afspraak.