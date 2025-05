'Speler van Club Brugge is gegeerd wild: Engelse, Spaanse en Italiaanse topclubs op de loer'

Bij Club Brugge gaat het deze zomer zeer hard gaan, zoveel is duidelijk. Er mag gedroomd worden van de absolute jackpot. En diverse spelers zijn die jackpot ook zeker en vast waard, dat is meer dan duidelijk.

Maxime De Cuyper heeft een tijdje geleden al aangegeven dat hij wel te vinden is voor een zomertransfer deze zomer. En heel veel teams hebben daar wel oren naar.

De Cuyper is gegeerd wild

De kassa zou wel eens stevig kunnen rinkelen voor de flankverdediger, die al heel wat indruk heeft weten te maken de voorbije weken en maanden (of zelfs jaren als we zijn periode bij Westerlo mee rekenen).

Zowel in de Champions League als in de competitie heeft hij heel wat mooie prestaties weten neer te zetten. En daarmee is hij zo stilaan de meest begeerde speler van de hele voetbalcompetitie.

Veel interesse, nog geen ploeg in polepositie

Diverse Italiaanse en Engelse clubs toonden al interesse en nu zou er ook vanuit La Liga de nodige interesse zijn in de speler. Daarmee is the sky duidelijk nu al the limit.

Wie het uiteindelijk zal gaan halen in de strijd om de speler? Daar hebben ze ook bij AS geen antwoord op, omdat er simpelweg te veel ploegen zijn die wel wat in hem zien. De komende weken zal meer duidelijkheid moeten komen in de zaak.