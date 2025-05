Ivan Leko reageert op de komst van Marc Wilmots bij Standard: "Mijn toekomst? Iedereen weet wat ik wil"

Marc Wilmots zal maandag zijn functie als sportief directeur van Standard aanvaarden en heeft heel wat werk voor de boeg. Zijn komst werd besproken door Ivan Leko tijdens een persconferentie.

Het was opnieuw een platte vertoning van Standard, deze zaterdag tegen OH Leuven. Ondanks de grote misser en de afgekeurde goal van Andreas Hountondji slaagden de Rouches er niet in om de score te openen en hebben ze hun derde opeenvolgende wedstrijd gespeeld zonder het doel te vinden.

Tijdens de persconferentie legde Ivan Leko uit dat hij roeit met de riemen die hij heeft, aangezien hij geconfronteerd wordt met een ongelooflijke golf van blessures, waar nu ook de blessure van Hountondji aan de enkel bijkomt. Nadien ging hij in op het nieuws van de week: de komst van Marc Wilmots als sportief directeur. Leko vroeg om een Belg die de competitie kent, en hij heeft gekregen wat hij wilde.

"We hopen dat dit geweldig positief zal zijn voor de club. Het is iemand die de club kent, die hier een grote speler is geweest, die weet wat Standard is en dat is belangrijk.

Ivan Leko blij met komst van Marc Wilmots bij Standard

De Kroaat heeft al meteen wat druk gezet op de nieuwe sportief directeur van de club. Marc Wilmots wil dat Standard een offensieve speelstijl hanteert, die trots de Luikse identiteit uitdraagt. Maar hiervoor zal versterking nodig zijn, vooral op aanvallend vlak. "We moeten naar iets anders zoeken. Je hebt de controle over de verdediging, de organisatie, dat is voor de coach. Maar om doelpunten te maken, zijn andere dingen nodig."

In de komende weken zal een van de belangrijkste gespreksonderwerpen ook de toekomst van de Kroatische coach zijn. Hij zou graag op Sclessin blijven en maakt daar geen geheim van, maar hij wil geen seizoen meer meemaken onder zulke omstandigheden.

"We gaan praten. Iedereen weet wat ik wil doen, ik spreek er heel duidelijk over. Het is Standard, dat een team moet hebben voor de Champions' Play-offs. Praten over het redden van de club, nee, dat is genoeg geweest. We hebben de club al een keer gered, we willen niet opnieuw spelen om de club te redden. Dit jaar wist ik aan het begin van de voorbereiding dat we niets hadden, we hadden hierover gesproken met Pierre en Fergal. 'We moeten er alles aan doen om de club te redden'. Dat kan niet meer het geval zijn in de toekomst", besloot Ivan Leko.