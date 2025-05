Opvallende afwezige en belangrijke comeback bij Club Brugge voor topper tegen Anderlecht

Club Brugge neemt het zondag op tegen Anderlecht. Een heel belangrijke wedstrijd voor blauw-zwart en de titelstrijd.

De kans bestaat dat Union SG zich zondag kampioen van België mag noemen. De Brusselaars wonnen zaterdag overtuigend met 0-4 op het veld van Antwerp.

De Unionisten speelden een goede partij, zetten hoog druk en daar had The Great Old geen antwoord op klaar. Door deze zege kan de titelstrijd zondag al gedaan zijn.

Als Club Brugge verliest van Anderlecht is Union kampioen. En dat wil Club dus niet zomaar laten gebeuren. Blauw-zwart kan voor de partij tegen paars-wit in ieder geval weer rekenen op een speler die toch een tijd out was.

Zo keert Joaquin Seys terug in de selectie van Nicky Hayen. Langs de andere kante vallen er ook twee namen uit, in vergelijking met de match tegen Genk.

Lynnt Audoor en Chemsdine Talbi werden namelijk niet opgenomen in de selectie. Of het om blessures gaat blijft nog maar de vraag.