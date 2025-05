Union speelt Antwerp van de mat, supporters wijzen naar The Great Old en grote rivaliteit met Club Brugge

Titelstress of geen titelstress? Dat was een van de grote vragen voor Royal Antwerp FC tegen Union SG. Maar er was duidelijk geen sprake van titelstress. Het team trok meteen vrank en vrij ten strijde.

Het vorige duel op de Bosuil werd nog ruim verloren door Union SG en dus wat het de vraag of ze deze keer wél het hoofd koel zouden kunnen houden. Hoofd koel houden Ook omdat het de voorbije jaren al een paar keer danig verkeerd liep was er een extra vraagteken bij de mentale weerbaarheid van de Brusselaars. Toch zijn veel analisten overtuigd van het feit dat het deze vierde keer op een rij wél zal lukken voor Union SG om met de oppergaai aan de haal te gaan en dat ze het deze keer dus niet weg gaan geven. Probleem met Club Brugge? Tegen Antwerp deden ze alvast enorm van zich spreken, door meteen de thuisploeg naar de keel te grijpen en in no time naar een 0-3 voorsprong te flitsen. En dus waren ook de supporters meer dan onder de indruk van wat ze zagen van de Unionisten. Op de sociale media regende het dan ook reacties. Is de titel nu definitief voor Union SG? Toch waren er ook mensen die vooral opmerkten dat Antwerp - grote rivaal van Club Brugge - volgens hen niet écht voluit ging. Het spel van Antwerp is even rampzalig als de platgegooide tribune! #antusg — Andy Vanoverbeke (@Prutser14) May 17, 2025 Union speelt precies tegen Red Sebastian#ANTUSG — Tom (@TomDeeCee) May 17, 2025 Antwerp met de beentjes open voor Union. #antusg — 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 🏆 (@FcBrugesArmy) May 17, 2025