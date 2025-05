40 jaar na Heizeldrama nog altijd problemen: "Het wordt echt wel extreem"

Over de bekerfinale tussen Club Brugge en RSC Anderlecht was er heel wat te doen de voorbije weken. En dus is er ook opnieuw heel wat te doen over veiligheid in en rond de voetbalstadions.

Op 29 mei 1985 vond in Brussel het Heizeldrama plaats. Ondertussen zijn we veertig jaar verder en maken we ons soms nog steeds zorgen over de gebrekkige organisatie van voetbalwedstrijden.

Te weinig veranderd?

Is er in al die jaren te weinig veranderd? Advocaat Sven Mary maakte in De Afspraak duidelijk dat er in België nog steeds veel mogelijk is qua pyrotechnisch materiaal binnenloodsen in een stadion en dergelijke meer. “In Engeland zie je dat al lang niet meer.”

En ook politiek journalist Wouter Verschelden ziet toch wel een aantal pijnpunten nog steeds opduiken: “De charme van voetbal met uit- en thuissupporters, ik hoor het graag vertellen en ik wil iedereen zijn plezier gunnen.”

Voetbal een feest?

“Maar we komen wel als maatschappij op een punt dat we ons moeten afvragen wat de kost is van al die politiemensen voor elke match opnieuw. Het wordt echt wel extreem.”

“Het is een beetje absurd. Het geeft een enorm déjà-vu omdat we in de jaren ’80 het Heizeldrama op ons geweten hebben. We zijn zoveel jaren later en dit kan nog gebeuren en de dag nadien moeten we de bladzijde omdraaien en zeggen dat voetbal een feest is.”