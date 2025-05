Haalt Anderlecht topschutter weg bij concurrent? "Ik weet niet meer wat het DNA van paars-wit is"

Adriano Bertaccini maakt tot op heden nog steeds kans op de topschutterstitel. Niet slecht voor een aanvaller van STVV, een team dat tot op de laatste speeldag moest strijden tegen degradatie. Is hij klaar voor een stap hogerop?

Diverse clubs uit het buitenland toonden al interesse in Adriano Bertaccini en er werd ook al luidop geopperd of hij geen optie zou kunnen zijn voor Belgische topclubs als Antwerp, Gent of Anderlecht.

DNA van Anderlecht

Die laatste club werd deze week concreet voor de 24-jarige Luikenaar. Olivier Renard wil snel voor hem schakelen en hem maar wat graag naar het Lotto Park halen als opvolger van Kasper Dolberg.

Rest de vraag: past een speler als Bertaccini bij paars-wit? “Er worden hele stukken geschreven over of hij bij het DNA van Anderlecht past, maar ik weet niet meer wat het DNA van Anderlecht is”, aldus Frank Raes in Frank & Franky.

Bertaccini zeker een optie

“Het DNA is vertrokken met de trein. Bertaccini kan een optie zijn, zeker. Maar er is bij Anderlecht wel een ander soort druk dan bij STVV. De druk is er anders. Anderlecht staat op de eerste pagina van de sportkatern, of ze nu eerste of negentiende staan.”

Franky Van der Elst pikte in: “Als hij er nu eens twee-drie weken geen maakt bij STVV, dan kraait niemand er naar. Als dat bij Anderlecht zou zijn, zouden er meteen vragen gesteld worden. Hij kan een doelpunt maken, daar gaan we niet over disputeren. Zijn cijfers zijn goed.”