STVV lijkt al klaar voor het nieuwe voetbalseizoen: "95 procent ligt al vast"

STVV geniet nog van een welverdiende vakantie, maar vanaf 16 juni gaat het team weer aan de slag voor het nieuwe seizoen. Coach Wouter Vrancken verwacht zijn spelers dan voor het eerst terug op het oefenveld.

Ondertussen werkt sportief manager Peter Delorge aan een strak voorbereidingsprogramma om de Kanaries klaar te stomen. Delorge staat in voor het samenstellen van de voorbereiding, die volgens hem al voor 95 procent vastligt.

“De club overlegt wel met de coach, maar het is toch vooral de strategie die we telkens zelf uitzetten met STVV", legt hij uit in Het Belang van Limburg. “We hebben een programma van zes weken, waarin we week na week bouwen naar een hoger niveau.”

De eerste oefenwedstrijden zijn al gepland. “Op 21 juni spelen we in Zepperen-Brustem om 16 uur, en op 28 juni staat een wedstrijd tegen Sporting Hasselt gepland om 18 uur", geeft Delorge mee. “Die wedstrijden lagen al een tijdje vast, en ook de praktische kant van de andere duels is bijna in kannen en kruiken.”

Klaar voor een nieuw seizoen

Een oefenstage in Venray van 7 tot en met 12 juli is eveneens bevestigd. De medische testen staan gepland voor 13 juni, drie dagen voor de eerste training.

Op 14 en 15 juni volgen er looptesten en Dexa-scans bij Adlon in Diepenbeek. Zo zijn de Kanaries alvast klaar voor een nieuwe sportieve uitdaging, hopelijk dit keer zonder degradatiestress.