Man City wil hem geen nieuw contract geven, maar supporters gaan ver en tasten wel diep in de buidel voor Kevin De Bruyne

Het moment komt dichterbij waarop Man City afscheid neemt van Kevin De Bruyne. Hij zou zaterdag nog eens moeten schitteren in de FA Cup-finale en dinsdag speelt hij zijn laatste thuiswedstrijd.

Het verhaal is ondertussen wel bekend: Manchester City heeft de 33-jarige Rode Duivel geen nieuw contractvoorstel gedaan. Nochtans is het respect binnen City voor de spelverdeler immens. De Bruyne heeft dan ook tien jaar het beste van zichzelf gegeven bij Man City en het publiek verwend met oogstrelende passes en klassevolle doelpunten.

Bij niemand is het respect en bewondering zo groot als bij de City-supporters. Die sparen kosten noch moeite om hem op Wembley op een gepaste wijze te eren. Fans van Manchester City hebben een groot spandoek ontworpen tentoon gespreid zal worden. Volgens Het Laatste Nieuws liepen de kosten voor dat bewuste spandoek op tot 13 000 euro.

Veel festiviteiten rond afscheid De Bruyne

Er was amper 24 uur nodig om alle nodige centen te verzamelen via een speciale collecte. De City-fans zijn dus klaar om hun appreciatie voor De Bruyne ten volle te uiten. En daarna moet de laatste thuiswedstrijd van De Bruyne voor City nog komen. Ook komende dinsdag zullen er ongetwijfeld heel wat festiviteiten gepland zijn rond zijn persoon.

We zouden zelfs kunnen stellen dat die reeds begonnen zijn, met de onthulling van een enorm muurschilderij van Kevin De Bruyne en het supporterslied waar hij telkens mee bezongen wordt. De supporters hebben dus nog een paar wedstrijden om dat lied aan te heffen en één van hun favoriete spelers zo in de bloemetjes te zetten.

Sfeer bij City hangt af van uitkomst FA Cup Final

Het is te hopen voor City en De Bruyne dat dit kan gebeuren in een opperbeste stemming. Dat hangt toch grotendeels af van het resultaat in de Cup Final tegen Crystal Palace.