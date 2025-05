"Misschien was het te snel voor ons om Champions' Play-offs te spelen"

De cijfers van KAA Gent in de Champions' Play-offs zijn hallucinant om zien. Twee gemaakte goals en 25 tegendoelpunten - een triest record dat ze voorlopig delen met KRC Genk. Met 3 op 24 kunnen ze ook nog de slechtste ploeg ooit worden in de play-offs.

Op dit moment is KAA Gent de recordhouder van de slechtste play-offs. Ooit haalden ze eens 4 op 30, maar dit jaar kunnen ze dus nog 'straffer' doen als ze tegen Genk en Union SG alsnog zouden verliezen.

Diepe crisis

Lokeren haalde ooit eens 5 op 30, alle andere teams deden nog beter. Aan de Buffalo's om tegen Genk de rug te proberen rechten. De Limburgers zitten zelf ook in een diepe crisis na een 1 op 18 en dus is het misschien wel hét moment om te scoren.

Makkelijk zal het echter niet worden, want in deze play-offs werden de Buffalo's bijwijlen toch wel weggespeeld. En ook in de heenwedstrijd in Genk kwamen ze er eind maart niet aan te pas: 4-0.

Te snel in Champions' Play-offs?

"Er is een nieuwe eigenaar, een nieuw verhaal en veel nieuwe spelers en een nieuw verhaal", besefte ook Danijel Milicevic na de nederlaag tegen Royal Antwerp FC.

"Misschien was het te snel voor ons om de Champions’ Play-offs te spelen. Het zijn tien topwedstrijden, met veel druk elke drie-vier dagen. Mathematisch gezien is het nog mogelijk om vijfde te worden, dus we willen nog twee keer knallen."