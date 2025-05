Voetbal Vlaanderen grijpt in: 'Zo ga je niet met kinderen om'

Steeds vaker krijgen jonge voetballertjes via mail te horen dat ze volgend seizoen niet meer welkom zijn bij hun club. Voetbal Vlaanderen noemt de aanpak pijnlijk en roept clubs op om menselijker met hun jeugdspelers om te gaan.

Van topclubs als Antwerp FC en KAA Gent tot KSV Oudenaarde en Berchem Sport: overal krijgen jeugdspelers afwijzingsmails in hun mailbox. Sommige clubs plannen een opvolggesprek, andere laten dat enkel op aanvraag toe, of laten het volledig achterwege.

“Een kind of jongere wegsturen uit een club is echt pijnlijk en dat moeten we tout court vermijden", stelt Bob Browaeys, directeur sport bij Voetbal Vlaanderen, vast in Het Nieuwsblad. “Clubs doen het uit gemakzucht, om de confrontatie niet te moeten aangaan. We willen evolueren naar een jeugdvoetbal waarin amateurclubs geen kinderen meer wegsturen.”

“Zo’n pijnlijke boodschap moet je persoonlijk brengen, bijzonder voorzichtig en met veel aandacht voor de ontgoocheling van het kind. Dat zij ‘maar moeten leren omgaan met tegenslagen in de maatschappij’, is geen reden om daar zo achteloos mee om te springen.”

Ouders als bindmiddel

Volgens Browaeys ligt de oplossing in een bredere clubstructuur. “In een ideale wereld heeft elke amateurclub met een jeugdploeg op interprovinciaal en provinciaal niveau ook een gewestelijke zuil. Spelers die negatief geëvalueerd worden, kunnen dan in dezelfde club op een lager niveau spelen."

“Spelertjes die hun hele carrière bij dezelfde club terechtkunnen, hebben ouders die betrokken zijn”, vervolgt Browaeys. “En een club wordt zo een echte community, waar mensen in de rij staan om te helpen bij een wafelenbak of om een pint te tappen.”