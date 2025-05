"Ik ga naar nachtclubs en ik gooi muntjes in de lucht": José Mourinho doet het opnieuw

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

José Mourinho staat al sinds jaar en dag bekend als The Special One. Die naam heeft hij ook deze week opnieuw waargemaakt. Met zijn uitspraken is hij zich onsterfelijk aan het maken in Turkije.

De voorbije weken kwam José Mourinho alweer een paar keer in het nieuws. Twee weken geleden was hij nog furieus op de arbitrage na de nederlaag van zijn Fenerbahçe tegen Besiktas. Muntjes opgooien En ook de Turkse pers heeft er ondertussen al moeten aan geloven. Zo was er een journalist die aan Mourinho vroeg waarom hij elke wedstrijd opnieuw met een andere basiself begint – in meer dan dertig wedstrijden gebruikte hij nooit dezelfde elf om mee te beginnen. Waarop hij een zeer sarcastische toon aansloeg – we kunnen enkel hopen dat iedereen het sarcasme van de Portugese coach doorhad. “Ik heb 25 munten die ik in de lucht gooi”, opende hij zijn antwoord. Nachtclubs “De muntjes die op tafel blijven liggen, die spelen. De andere muntjes moeten op de bank gaan zitten. Zo doe ik dat. Tijdens de week amuseer ik me en heb ik plezier.” “Ik ga elke dag naar een nachtclub in Istanboel en als ik de ploeg moet opstellen gooi ik met muntjes in de lucht. Zo simpel is het.” De titel zal het niet opleveren, die gaat meer dan waarschijnlijk naar Galatasaray. @tntsportsfootball Jose Mourinho selects the Fenerbahçe line-up by tossing coins 🪙 ♬ original sound - TNT Sports Football





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Fenerbahçe - Eyüpspor live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (18/05).