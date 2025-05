Zoals Antwerp tegen Vitosha Sofia? Olympische doelpunt zorgt voor ultieme ommekeer in levensbelangrijk duel

Grote feestjes in Wetteren dit weekend. Niet enkel was er de 24 uren van de Lemon Bar, maar er was ook een heel belangrijke wedstrijd in Rotselaar. En dat leverde alles op wat je van een eindrondematch zou kunnen verwachten. En misschien zelfs nog meer.

Rotselaar begon bijzonder goed aan de wedstrijd tegen RFC Wetteren en dus was het afwachten wat we zouden gaan krijgen in de wedstrijd op leven en dood. De Wetteraars hadden al verrassend verloren van HO Kalken, dus een nieuwe stap was niet meer mogelijk.

Weergaloze comeback

Voor beide ploegen was het duidelijk: winnen was volgend jaar in Tweede Amateurklasse spelen, verliezen is de Derde Amateurklasse spelen. En dat is toch wel een groot verschil naar de toekomst toe.

In het eerste halfuur stond er geen maat op Rotselaar. Het profiteerde van foutjes bij de Wetteraars om vrij snel tot 3-0 op voorsprong te komen. En dus leek de wedstrijd al snel helemaal voorbij voor Wetteren.

Mirakel in Rotselaar

Niets zou minder waar zijn. Vlak voor rust kon Timon Van Calenbergh tot twee keer toe milderen, waardoor we nog een leuke tweede helft zouden krijgen.

Quentin Panneel maakte gelijk halfweg de tweede helft en Davy Joye maakte de wedstrijd af. En dan ook nog eens in stijl, want hij maakte de match af met een Olympisch doelpunt. Wetteren zo na een jaartje terug naar de Tweede Amateurklasse.