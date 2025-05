Franky Van der Elst is duidelijk: "Hij wordt de nieuwe coach van Standard"

Blijft Ivan Leko ook na dit seizoen coach bij Standard? Dat is een van de belangrijke vragen waar we tot op heden nog geen antwoord op hebben. Er zouden al kapers op de kust zijn, zoveel is duidelijk.

Marc Wilmots is de nieuwe sterke man van Standard. De sportief directeur werd vrijdag officieel aan de pers voorgesteld. Volgens diverse analisten is het zeker geen slechte zaak dat Wilmots naar De Vurige Stede komt.

Goede beslissing?

“Het zal moeten blijken of het een goede beslissing is van Standard om hem terug te laten keren, maar het is in ieder geval iemand die lang het gezicht is geweest van Standard”, aldus Franky Van der Elst.

“Het is iemand waar de supporters zich wel mee kunnen vereenzelvigen. Alles wat hij na de nationale ploeg heeft gedaan was weinig succesvol, maar toch … Hij is een werker.”

Geraerts wordt coach bij Standard

Frank Raes pikte meteen in bij Frank & Franky: “Er hangt een aura rond hem van mislukking, maar hij heeft veel ervaring kunnen opdoen. De supporters zullen wel kalm gehouden worden, maar er moet natuurlijk wel geld zijn.”

De zoektocht naar geld en investeerders blijft ondertussen verder gaan. En wat met de coach? “De connectie met Karel Geraerts? Dat ging wel goed bij Schalke 04. Ik verwacht wel dat hij de trainer van Standard zal worden.”