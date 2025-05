KAA Gent gaat met de grove borstel door de spelerskern: club gooit roer helemaal om

In de ¨Planet Group Arena valt zondag het doek over de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Voor veel spelers ook het einde van het hoofdstuk bij de club, laat voorzitter Sam Baro weten. De clubleiding stvaat voor een zomer vol beslissingen en structurele ingrepen.

De prestaties in de eindronde waren ondermaats. Gent kwam nauwelijks in het stuk voor, verloor bijna al zijn wedstrijden en moest toezien hoe het Europees voetbal uit zicht verdween. Wat begon als een kans om te verrassen, mondde uit in een sportieve afgang die vragen oproept over de competitiviteit van de huidige kern.

De verdediging is een pijnpunt: met 25 tegendoelpunten vestigde Gent een negatief record in deze play-offs. Voorzitter Sam Baro maakt zich geen illusies: deze groep is niet opgewassen tegen de Belgische top. Een drastische herschikking dringt zich op, zowel in aantal als in kwaliteit.

Volgens Baro is niet alleen het sportieve onvoldoende. Ook de mentaliteit van sommige spelers staat ter discussie. "Wie zich verschuilt achter ploegmaats of onzichtbaar blijft op het veld, past niet in het plaatje van waar we naartoe willen", klinkt het streng in HLN. De club wil volgend seizoen bouwen op spelers met karakter én inzet.

Daarom wordt ook de transferstrategie bijgestuurd. In plaats van louter jonge talenten aan te trekken, wil Gent opnieuw investeren in ervaring. De bedoeling is om leidersfiguren aan te trekken die de jonge kern op sleeptouw kunnen nemen. “Maturiteit is onderschat geweest", geeft Baro toe. “Dat herstellen we nu.”

Het belooft dus een hete zomer te worden in Oost-Vlaanderen. De club wil zich herpakken, intern schoon schip maken en zich opnieuw profileren als een vaste waarde in de subtop van het Belgische voetbal. Met minder zal men bij Gent geen genoegen nemen.