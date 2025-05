KAA Gent-voorzitter Sam Baro slaat terug naar Hein Vanhaezebrouck: "Hij zit er flink naast"

KAA Gent-voorzitter Sam Baro heeft in Het Laatste Nieuws stevig gereageerd op de uitlatingen van voormalig coach Hein Vanhaezebrouck, die zich eerder openlijk afvroeg waar het geld van de club gebleven was.

Volgens Baro is de situatie bij Gent niet rooskleurig, maar wel helder te verklaren. De afwezigheid van Europees voetbal heeft de club volgens Baro zwaar geraakt. “Die inkomsten zijn nodig", zegt hij. “Onze transferinkomsten staan onder druk door het zwakkere seizoen. Minder interesse betekent dat we ook minder marge hebben om te handelen op de transfermarkt.” Volgens de voorzitter is het dus geen kwestie van geld op zak houden, maar van noodgedwongen voorzichtigheid.

Baro reageerde ook met cijfers op de suggestie van Vanhaezebrouck dat zijn investering van 30 miljoen euro onvindbaar zou zijn. “Van die 30 miljoen ging 7 miljoen naar het uitkopen van aandeelhouders. Twee miljoen betaalde Planet Group voor de stadionnaam. De overige 21 miljoen was een kapitaalinjectie. Maar die moest meteen een verlies van 37 miljoen wegwerken. Dan is het snel geteld.”

De recordtransfers van Cuypers, Orban en Fofana leverden volgens Baro in werkelijkheid geen 40 miljoen netto op. “Tussen de 25 en 30 procent gaat naar makelaars en extra kosten. Dan heb je nog solidariteitsbijdragen en doorverkooppercentages. Uiteindelijk bleef er 18 miljoen over. En zelfs dat geld wordt pas over meerdere jaren in schijven betaald.”

Daarbovenop, benadrukt Baro, gaf Gent de voorbije drie transferperiodes ook meer dan 27 miljoen euro uit aan inkomende transfers. “Niet elke aankoop was een schot in de roos, dat klopt. Maar dáár is het geld naartoe gegaan. Hein is een toptrainer, maar met zijn berekening is hij er flink naast. Gelukkig hoeft hij geen financiële verantwoordelijkheid te dragen.”

Tot slot nuanceert Baro dat het niet allemaal kommer en kwel is. “Vorig jaar draaiden we nog 7 miljoen winst voor belastingen. Dit seizoen verwacht ik break-even tot een kleine winst. Dat is geen rampenscenario. Het is gewoon realisme. Maar wel met de ambitie om te blijven groeien — op een financieel gezonde manier.”