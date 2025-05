Stilaan zullen ze wel spijt hebben bij Anderlecht: "Hij steekt er boven uit"

Union SG komt steeds dichter bij een landstitel in de hoogste nationale voetbalklasse. Dat is onder meer te danken aan Noah Sadiki, die een belangrijke rol speelt in het raderwerk van Pocognoli.

Union SG staat op één wedstrijd van de titel. Zelf winnen van KAA Gent en ze zijn altijd kampioen. Als Anderlecht zondag wint van Club Brugge kan de titel zelfs nu al binnengehaald worden. Driehoek van Union Met dank dus ook aan Noah Sadiki. Union SG lijkt ervan uit te gaan dat het Noah Sadiki deze zomer niet aan boord kan houden. Ze hebben zelfs al een opvolger op het oog met Diop van Zulte Waregem. "De driehoek van Union is altijd heel gretig en stevig in de duels", aldus Wesley Sonck in Extra Time. Sadiki is daar een van de mannen die het vaak doet voor Union SG. Grinta van Sadiki De manier waarop hij tegen Anderlecht onder meer Verschaeren in de problemen bracht? Dat was stevig om te zien. Hier en daar wordt Sadiki dan ook al een rol richting de top van de competities toebedeeld. Eintracht Frankfurt zou hem willen. "Hij stak er boven uit tegen Anderlecht", aldus Filip Joos. Frank Boeckx pikte in: "Hij doet normaal achteraf en toont wel de grinta. Hij heeft loopacties, diepgang en maakt het allemaal makkelijk."