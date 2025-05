Afscheid in mineur voor Kevin De Bruyne? Nieuw drama in de FA Cup

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne wou zijn team nog een mooi afscheid gunnen, maar de laatste weken draait het bij Manchester City nog meer in de soep. Eens te meer liep het verkeerd, nu ook in de FA Cup.

In de competitie is Manchester City de voorbije weken teruggevallen, waardoor het stilaan nog koffiedik kijken wordt of ze wel de top-5 zullen halen.

Geen prijs voor Manchester City en Kevin De Bruyne

Voorlopig staan ze pas zesde en de kloof met Nottingham Forest is zelfs maar drie punten. Met nog twee speeldagen te gaan is het dus nog steeds mogelijk dat ze zelfs geen Champions League zouden halen.

Een zege in de FA Cup zou alvast een boost aan het vertrouwen kunnen geven voor de spelers. En voor Kevin De Bruyne had het ook een mooi moment kunnen zijn om met een prijs afscheid te nemen van de ploeg waar hij jaren lief en leed deelde.

Afscheid in mineur

Het zou echter ook in de FA Cup niet gaan lukken. In de finale bleek Cyrstal Palace namelijk nipt te sterk, zo bleek. Een doelpunt van Eze na een dik kwartier voetballen zorgde uiteindelijk voor het verschil.

KDB en co probeerden de bakens nog te verzetten, maar dat zou niet meer lukken. En daardoor werd het uiteindelijk 1-0 als einduitslag. Toch een ferme verrassing.