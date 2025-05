'STVV dreigt opnieuw belangrijke speler kwijt te raken aan buitenlandse topclub'

Het nakende vertrek van Bertaccini is niet de enige zaak die op Stayen de komende maanden van belang zou kunnen zijn. Er zijn nog andere spelers die zouden kunnen andere oorden opzoeken.

Daarbij mogen we ook zeker Joel Chima Fujita rekenen. Die staat namelijk in nadrukkelijke buitenlandse interesse. Dat weet alvast Sacha Tavolieri te melden.

🚨🐣 EXCL - After Aboubakary Koita last season, AEK Athens has now set its sights on Joel Chima Fujita! Initial contact has already been made between the player’s camp and the Greek club, which has confirmed its interest… Wait&See. #mercato #STVV #JPL #AEK pic.twitter.com/il9rQbwMy4