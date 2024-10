Timmy Simons legt uit wat er met Sinan Bolat aan de hand is

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV kon zaterdagavond met 2-0 winnen van Westerlo. Een opvallende afwezige bij de bezoekers was Sinan Bolat. Hij zat zelfs niet op de bank.

Afgelopen weekend blunderde Sinan Bolat nog tegen Club Brugge. Dat gebeurde al vroeg in de wedstrijd, nadien keepte hij nog wel een zeer goede match, maar toch keerden wat thuisfans zich tegen hem.

Dit weekend, tegen STVV, geen spoor van Sinan Bolat op het wedstrijdblad. Coach Timmy Simons kwam na afloop met een verklaring: "Hij is inderdaad geblesseerd."

Het was niet een blessure die nu plots is komen opspelen. "Nee, en om eerlijk te zijn heeft hij er ook alles aan gedaan om de vorige wedstrijd te spelen, tegen Club Brugge. Sinan heeft echt alles uit de kast gehaald om die wedstrijd te halen."

"Maar het is ernstiger dan eerst gedacht, daarom was hij er deze week niet bij. Hopelijk is hij dinsdag fit, maar dat wordt ook nipt", aldus Simons.

Koen Van Langendonck keepte een zeer goede wedstrijd en hield Westerlo op verschillende momenten recht. Nick Gillekens moest daardoor op de bank plaatsnemen. Simons moest een zeer lastige keuze maken voor de wedstrijd...

"Ja, die jongens geven op training alles om de plaats in te vullen die Sinan nu gelaten heeft. Dat zijn altijd harde keuzes want ik had evengoed voor Nick kunnen kiezen. Maar ik denk dat Koen het zeer goed gedaan heeft vandaag."