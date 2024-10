KV Kortrijk pakt levensbelangrijke driepunter in staartduel tegen Beerschot

KV Kortrijk en Beerschot openden de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League met een echte kelderkraker. Kortrijk had vooraf elf punten, Beerschot amper vijf - ondanks een zege vorige week tegen Anderlecht. Het zorgde voor de nodige zenuwen en een match waarin alles in een klein hoekje zat.