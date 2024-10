Dirk Kuyt en Thibaut Verlinden uiten hun frustratie na nederlaag in Kortrijk

Beerschot wilde na de overwinning tegen RSC Anderlecht graag doorgaan op het goede elan. Op bezoek bij KV Kortrijk werd het echter een frustrerende 1-0 nederlaag. En zo wordt de kloof met een rechtstreekse concurrent toch weer groter.

5 op 36. Dat is en blijft het teleurstellende bilan van Beerschot dit seizoen. Tegen RSC Anderlecht werd nog een eerste competitiezege van het seizoen geboekt, maar tegen KV Kortrijk werden de voeten opnieuw op de grond gezet.

Hard werken

"Het is frustrerend", gaf Dirk Kuyt na de wedstrijd aan in het Guldensporenstadion. "We zaten redelijk goed in de wedstrijd, maar waren soms te naïef en we slikken opnieuw een doelpunt op een hoekschop."

"We werken daar nochtans hard aan, maar we boeken geen resultaat. Het is niet gelukt om ongeslagen te blijven na een 4 op 6, volgende week zullen we iets anders moeten laten zien in onze volgende thuiswedstrijd."

Ook Verlinden zeer teleurgesteld

Voor Beerschot wordt het dringend tijd om nog meer punten te pakken, zoveel is duidelijk. Dat beseft ook Thibaud Verlinden: "Het is alweer een nieuwe teleurstelling."

"Maar we hebben ook goede momenten gehad. Iedereen denkt dat we al een vogel voor de kat zijn, maar het seizoen is nog lang. Maar als we matchen zoals deze willen winnen, dan zal het anders moeten."