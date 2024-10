Tandem Janssen-Chery bezorgt Antwerp drie punten tegen Standard met twee gezichten

Na een mindere prestatie op het veld van OH Leuven heeft Antwerp opnieuw met een overwinning aangeknoopt in het eigen stadion. Tegen een Standard dat positief aan de wedstrijd begon had Antwerp genoeg aan de tandem Janssen-Chery om met 3-0 te winnen van de Rouches.

Antwerp zoekt

Vorige week moest De Roeck nog last minute zijn basiself wijzigen door de blessure van Jelle Bataille en mocht Semm Renders debuteren bij Antwerp. Daarbovenop kwam afgelopen week ook nog eens een blessure van Doumbia waardoor De Roeck ervoor koos om Verstraeten te laten debuteren en met een onuitgegeven 3-2-4-1 leek te starten.

Die onuitgegeven opstelling speelde Antwerp parten bij het begin van de wedstrijd waarin het de bal vaker dan normaal aan Standard moest laten. Al was het op een eerste grote kans toch even wachten. Fossey haalde goed de achterlijn om de bal dan naar Eckert te passen maar die schoot wild over.

© photonews

De Roeck grijpt in

De Roeck gebruikte een blessurebehandeling van Chery om tactisch bij te sturen want voorlopig kon Antwerp enkel gevaar creëren met schoten van ver. Het zorgde ervoor dat Standard wat minder snel de ruimte kon vinden al moest Lammens als eerste doelman in actie komen. Nadat hij zich eerst volledig miskeek op een corner had hij zich snel genoeg hersteld om de poging van Hautekiet te ontzetten met zijn been.

© photonews

Op slag van rust kwamen de klasse van Chery en Janssen dan toch bovendrijven. Chery had veel ruimte en zag dat Janssen de loopactie inzette. De geplaatste voorzet belandde perfect achter Sutalo die Janssen liet lopen waardoor de Nederlander van dichtbij de 1-0 op het scorebord kon zetten.

© photonews

Standard geeft zich niet gewonnen

Meteen na rust liet Standard merken dat ze zich niet zonder slag of stoot gewonnen zouden geven want Eckert scoorde al snel na een prachtige pass van Price maar Eckert stond een knie buitenspel waardoor het Luiks feestje niet door ging. Ook in de minuten daarna was Standard het meeste in de rechthoek van de tegenstander maar Lammens moest niet ingrijpen.

© photonews

Antwerp probeerde het evenwicht te herstellen met een schot van Janssen dat door Epolo spectaculairder dan nodig gered werd. Even later deed de tandem Janssen-Chery het opnieuw voor de Great Old.

Chery zet Antwerpse schaapjes op het droge

Na balverlies van Standard maakte Janssen snel vaart richting de 16 van Standard om op het perfecte moment de bal in de loop van Chery te geven rechts. Die bleef ijzig kalm, omspeelde Epolo én Price om dan de bal in het lege doel te trappen.

© photonews

Meteen na de dubbele voorsprong zoefde een afstandsschot van O'Neill nog naast het doel van Lammens maar daarna was het vuur helemaal uit de partij. De Roeck besloot om onder meer Dennis Praet in te brengen om de wedstrijd vol te maken.

We leken de 2-0 te kunnen opschrijven maar Vandeplas lokte nog een strafschop uit na een fout van Doumbia. Ondrejka kon Epolo niet verschalken vanop elf meter maar kreeg de rebound wel pal in zijn voeten waardoor het toch nog 3-0 werd.

Door de overwinning sluipt Antwerp even wat dichter bij Racing Genk dat nog op het veld van KAA Gent moet spelen. Standard blijft in de rechterkolom bengelen en lijkt de hoop op top 6 toch te zullen moeten opbergen dit seizoen al was de prestatie op het veld van Antwerp allesbehalve hopeloos 60 minuten lang.