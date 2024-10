Isaac Price kan nog steeds stempel niet drukken bij Standard: "Onze speelstijl is anders dan bij nationale ploeg"

Isaac Price speelt niet meer op zijn beste niveau bij Standard. De mentaliteit van de Noord-Ier is onberispelijk, maar hij heeft steeds meer moeite om voldoende gewicht toe te voegen aan het middenveld van Luik.

Price en Standard verloren ondanks een goede start de strijd tegen Antwerp zondag. De tactische verandering van Jonas De Roeck gooide roet in het eten bij de Rouches en dus was het een teleurgestelde Isaac Price die voor onze microfoon verscheen.

"Er is veel teleurstelling. Onze eerste helft was 'ok', we hadden balbezit, maar het was moeilijk om terug te komen na het eerste doelpunt. Het verschil is dat zij hun kansen benutten, wij niet. De manier kan ons niet echt schele, het belangrijkste is het resultaat en dat is negatief."

Bij Standard vindt Isaac Price zijn beste niveau niet meer terug

Ook persoonlijk zit de Noord-Ier in een lastige periode. De jonge middenvelder scoorde nog een hattrick in zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg, maar zijn prestaties bij Standard zijn zeker niet van hetzelfde niveau. Zelfs niet in vergelijking met het niveau van vorig seizoen.

"We verloren met 3-0, dat was absoluut niet goed genoeg. Ik had vertrouwen, ik probeerde kansen te creëren. Onze speelstijl is een beetje anders dan bij het nationale team, waar ik gewend ben om als '10' te spelen, of zelfs als tweede spits. Toch geef ik de voorkeur aan de rol van '8' die ik hier heb. Ik geloof in onze speelstijl, maar we moeten nog vooruitgang boeken als team."

Standard slaagde er dus niet in om na de overwinning tegen Charleroi door te zetten en zal deze week alweer Sclessin betreden om Lyra-Lierse te trotseren in de 1/16e finales van de Belgische Beker. "Het is goed om woensdag opnieuw te spelen. Het is goed om zo snel mogelijk te spelen om te proberen de bladzijde om te slaan. Ik weet niet of er rotatie zal zijn, maar ik wil absoluut alle wedstrijden spelen, dus ook deze.", concludeerde een Isaac Price die zeker beter zal moeten presteren de komende weken.