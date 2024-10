Dagen erop trainen maar na nog geen halfuur radicaal veranderen: Hét moment waarop Antwerp de wedstrijd won tegen Standard

Antwerp had het niet eenvoudig tegen Standard maar won uiteindelijk nog relatief eenvoudig met 3-0 van Standard. Al leek het aan het begin van de partij lastiger te worden voor de Great Old.

Antwerp stapt snel af van nieuw systeem

Antwerp begon met een onuitgegeven 3-2-4-1 aan de wedstrijd tegen Standard met de jongeling Verstraeten die debuteerde. Maar het bleek al snel niet goed uit te draaien want Standard kwam positief voetballen op de Bosuil waardoor Antwerp veel ruimte liet in de rug.

Het noopte De Roeck aan om opnieuw te schuiven. Maar hoe doe je dat als de rust nog zo'n 25 minuten van je verwijderd is? In het verleden zagen we al eens een keeper half geblesseerd op de grond liggen zodat de trainer kon ingrijpen aangezien een doelman toch nooit van het veld zal gaan. Na 26 minuten ging Chery echter geblesseerd op de grond zitten.

Niet afgesproken, wel goed getimed

Hét moment voor De Roeck om zijn spelers bij zich te roepen en opnieuw te schakelen naar een viermansdefensie en een driehoek op het middenveld. "Het was niet afgesproken", verzekerde Chery de verzamelde pers na de wedstrijd. "Ik had een tik gekregen vroeg in de wedstrijd en had last."

© photonews

Ook Jonas De Roeck wou niet weten van een vooraf gesmeed plannetje. "Dit was zeker niet de bedoeling om een systeem op poten te zetten en dan ook nog eens een gepland moment in te zetten om te schuiven indien nodig", stelde hij. "We wilden een overtal op het middenveld creëren maar we kwamen er niet goed genoeg uit, mede door een goed Standard."

En met het schuiven van het systeem lukte het wel voor Antwerp: "We gingen opnieuw met 4 achteraan spelen om op de flanken opnieuw dubbel bezet te zijn. Daar zijn de spelers wat meer vertrouwd in. De intentie is om een zo goed mogelijke ploeg op poten te zetten met de profielen die we hebben maar soms moet je veranderen, vandaag hebben we dat op het juiste moment en op de juiste manier gedaan", besloot de trainer van Antwerp.