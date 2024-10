Leko frustreert zich mateloos aan zijn eigen spelers na nieuwe nederlaag: "Maak ik me echt zorgen om"

Standard kon de goede lijn van de overwinning tegen Charleroi niet doortrekken op het veld van Charleroi, al had het tegen Antwerp ook aanspraak kunnen maken op een punt.

Goed begin

Standard presenteerde zich positief op het veld van Antwerp en besloot niet om zich in te graven op het veld van de tweede in de stand om vanuit de omschakeling doelgevaar bij elkaar te voetballen. Het zorgde ervoor dat Antwerp moest schakelen en moest afstappen van hun originele game plan.

"We hadden vaak controle, balbezit en kwamen regelmatig in de zone van de waarheid maar vervolgens lieten we het na om te scoren. We wilden ze stress geven, 0-1 voor komen en dan zien tot wat we in staat waren", verklaarde Leko de tactiek van zijn Standard.

Antwerp switchte echter van tactiek, kwam voor rust 1-0 voor en profiteede van een mak Standard in de 16 om de score te verdubbelen waardoor het vuur uit de wedstrijd verdween. En dat is nu niet iets waar Leko als speler voor stond en ook als trainer voor wil staan: het vuur niet laten verdwijnen.

Grinta boven ego

"Je kan verliezen en we zullen nog verliezen. Maar waar ik dan niet tegen kan, is de houding van sommige spelers die laatste 20 minuten. Ik probeer te veranderen en te wisslene, maar daar maak ik me echt zorgen om", reageerde Leko.

"Spelers die hun ego laten boven komen, niet meer teruglopen. Het frustreert me enorm. Op Anderlecht was het zo, op OHL was het zo en nu op Antwerp ook. En laat me duidelijk zijn: Dit Standard heeft niet de kwaliteit of het geld om het ego te laten opspelen. We moeten het doen met passie en grinta. Het is een collectieve sport maar dat zag ik bij sommige spelers niet", eindigde hij zichtbaar gefrustreerd.